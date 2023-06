Zlínská krajská nemocnice hledá dobrovolníky, kvůli covidu jich ubylo

„Náplní činnosti dobrovolníků v nemocnici je společné trávení času s pacienty, čtení, povídání, klidně i zpívání nebo hraní společenských her. Vše, co obohacuje pacientův čas u nás. Rádi uvítáme i nové canisterapeuty,“ uvedla koordinátorka dobrovolníků v KNTB Lucie Balogová.

Nábor dobrovolníků pomáhá nemocnici organizovat zlínská pobočka humanitární organizace Adra, která je prostředníkem mezi dobrovolníky a nemocnicí. Zájemci mohou kontaktovat Helenu Janíkovou na e-mailu: dc.zlin@adra.cz nebo na telefonu 731 157 471. Před zařazením do programu zájemce absolvuje pohovor, jehož cílem je zjistit motivaci a vhodnost zařazení do programu. „Poté projde přípravou na práci dobrovolníka a podepíše smlouvu. Podmínkou je minimální věk 15 let, čistý výpis z rejstříku trestů a výborný zdravotní stav,“ uvedla mluvčí.