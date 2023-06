Vesnicí roku Zlínského kraje je Ostrožská Lhota. Postupuje do celostátního kola

Ocenění získala za dlouhodobý komplexní a vyvážený strategický rozvoj obce, příkladnou spolupráci s podnikatelskými subjekty, bohatý spolkový život, příkladný přístup k úpravám veřejných prostranství i za péči o historické objekty. Výsledky soutěže byly dnes vyhlášeny ve Zlíně, letos se do ní v kraji přihlásilo osm samospráv.

Starosta Ostrožské Lhoty Roman Tuháček (za SNK z Ostrožské Lhoty) vnímá vítězství v krajském kole jako ocenění snahy lidí držet v obci bohatý společenský, kulturní a sportovní život. „Opravdu v obci máme spoustu lidí, kteří mají srdce na svém místě a chtějí pomáhat obci, zvelebovat obec. Takže pro nás to znamená velmi a troufnu si říct, že budou občané nadšení a spokojení,“ řekl novinářům starosta.

Držitelem oranžové stuhy za spolupráci obce a zemědělského subjektu se ve Zlínském kraji staly Nedachlebice na Uherskohradišťsku. Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí, bílou stuhu za činnost mládeže a modrou stuhu za společenský život letos komise vzhledem k nízkému počtu přihlášených obcí neudělila. Podle předsedy hodnotící komise Martina Žabčíka (za Nezávislé) byla letos pestrost a rozmanitost obcí přihlášených do krajského kola velmi viditelná. „Viděli jsme živý zlínský venkov se všemi radostmi a strastmi, které k životu na dědině patří,“ řekl Žabčík, starosta Ratiboře na Vsetínsku. Obec obsadila stříbrnou příčku v celostátním kole Vesnice roku před čtyřmi lety.

Vítěz republikového kola soutěže, do něhož Ostrožská Lhota postoupila, bude vyhlášen 16. září v Luhačovicích na Zlínsku. V celé zemi se letos do soutěže přihlásilo 175 obcí, stejně jako loni. V roce 2022 získala ve Zlínském kraji titul Vesnice roku Zašová na Vsetínsku. Do klání se tehdy v regionu zapojilo deset samospráv.