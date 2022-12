Janáčkova filharmonie Ostrava vystoupí hned dvakrát společně s kapelou Tata Bojs

Na první z koncertů platí vstupenky i z odložených vystoupení z roku 2020 a 2021. ČTK to dnes řekla mluvčí orchestru Andrea Vojkovská.

Ostravský orchestr se spolupráci s umělci z oboru populární hudby věnuje dlouhodobě. Vystupovala už například s Jaromírem Nohavicou, Tomášem Klusem či nedávno s dvojicí Štěpán Kozub a Jiří Krhut. „Bezmála deset let se věnujeme těmto koncertům, a myslím si, že poměrně úspěšně. Každý rok nabídneme čtyři, vždy se snažíme o to, aby to byly projekty originální a autorské,“ uvedl ředitel JFO Jan Žemla.