Kraj chystá další akci na zalesňování Ondřejníku

Loni bylo na Ondřejníku při akci vysazeno 3000 mladých stromků, letos tam přibude zhruba 2000 dalších sazenic. Půjde převážně o buky a modříny. V pátek 29. dubna budou nové stromky sázet studenti krajských škol, 30. dubna se pak do obnovy lesa může po předchozí registraci zapojit také veřejnost. „Chceme lesům pomoci, ne jim škodit. Když by se na tuto akci nahrnuly davy, bylo by to kontraproduktivní, proto může na dopoledne i odpoledne přijet pouze omezený počet lidí. Prosíme zájemce, aby se předem registrovali na webových stránkách akce Stromy pro Ondřejník. Kromě přihlášky tam jsou k dispozici také praktické informace pro účastníky,“ doplnila radní. Na akci kraj spolupracuje s Biskupskými lesy, které zajistí sazenice stromků, potřebné nářadí a také odborníky, kteří všem poradí, jak stromky sázet.