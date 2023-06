Lékaři ve Fakultní nemocnici Ostrava poprvé roboticky operovali plíce

„Až doposud jsme robota my chirurgové využívali zejména u resekcí konečníku. Jsem velmi rád, že jsme se stali po FN Motol druhým pracovištěm, které bude s jeho pomocí provádět i složité operace plic,“ uvedl přednost Chirurgické kliniky FNO Lubomír Martínek. Zdravotnické zařízení využívá robotický systém zhruba rok a půl. Kromě chirurgů slouží také urologům či gynekologům. V roce 2022 lékaři s jeho pomocí odoperovali 314 pacientů. Za prvních pět měsíců letošního roku jich bylo přes 200 a lékaři předpokládají, že i díky rozvoji hrudní operativy by jich mohlo letos být okolo 500.

V pátek v nemocnici operovali jednasedmdesátiletou Antonii Laidolfovou z Ostravy s nádorovým onemocněním plic. Hlavní operatér a hrudní chirurg Marcel Mitták se na robotickou operací hrudníku připravoval od počátku roku. Trénoval nejen na trenažéru, ale operoval také pod dohledem zkušeného kolegy právě z motolské nemocnice. „Základem (přípravy) bylo, že jsem musel sedět na trenažéru, který je součástí té konzole sytému Da Vinci. Jsou to vlastně počítačové programy, které jsou nasimulovány tak, aby tam chirurg ukázal svoje technické schopnosti. Potom jsem cvičil na sofistikovaném biologickém modelu, který se vyrábí z prasečích tkání. Je to vlastně taková simulace operace plic, kde je tam plicní tkáň z prasete včetně prasečího srdce a běží tam i nějaká kapalina, která simuluje krev. Toto cvičení jsem absolvoval ve dvou dnech v Oslu,“ uvedl Mitták.

Operační systém operatér ovládá z konzole. Přímo u pacienta a robotických ramen je k dispozici také asistent. Pokud by nastala nějaká nečekaná situace, třeba masivní krvácení, musí být lékaři připraveni rychle zasáhnout. „V momentě, kdy přistoupíte k operaci na živém člověku, už se nesmíte učit, jak máte ovládat ten stroj. Stejně jako když jedete autem, tak už se nesmíte dívat, kde je brzdový a plynový pedál a jak se řadí, už to musí být automaticky. V momentě, kdy to umíte automaticky, můžete na cestu a stejně tak je to s chirurgem,“ řekl Mitták.