Města a obce v Moravskoslezském kraji budou letos při vánočních akcích šetřit

Úspory chtějí radnice hledat hlavně ve vánoční světelné výzdobě. Většinou bude svítit jen po omezenou dobu. Vyplývá to z ankety ČTK.

Opavský primátor Tomáš Navrátil ČTK řekl, že město letos bude s ohledem na zdražování energií šetřit hlavně na vánoční světelné výzdobě. „Výzdobu tentokrát nebudeme instalovat na hlavních příjezdových komunikacích. Svítit bude jen do 22:00,“ uvedl. Město navíc podle něj letos instaluje a nazdobí jen jeden vánoční strom na Dolním náměstí. V minulých letech byly dva, jeden i na Horním náměstí.

Omezení se dotkne o výzdoby památkově chráněné budovy bývalého obchodního domu Breda v centru Opavy. Objekt město letos koupilo. Už loni byla budova během adventu díky iniciativě obyvatel nasvícena, a to za použití asi 1500 žárovek. S ohledem na to, že šlo o energeticky náročné zdroje světla, město letos nasvětlení výrazně omezí. „S ohledem na vysoké ceny energií bude Breda svítit v omezeném režimu. Slavnostní rozsvícení se plánuje na 26. listopadu v 18:00. Dál pak bude objekt svítit jen každou adventní neděli od 17:00 do 18:00,“ řekl mluvčí města Roman Konečný.