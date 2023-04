Na křižovatce Rudné a Lidické ulice v Ostravě nebudou dočasně fungovat semafory

Důvodem je výměna celého systému semaforů, která postoupila do další fáze. ČTK to dnes řekla mluvčí společnosti Ostravské komunikace Eva Kijonková.

Policisté by na rušné křižovatce měli řídit dopravu s přestávkou v součtu zhruba šest týdnů. Na výměně systému semaforů, která přijde přibližně na šest milionů korun, se pracuje od začátku dubna.

„Až do této chvíle se pracovalo za částečné úpravy režimu dopravy a při funkčních semaforech. Nyní tedy nastal čas, kdy bude nutné vypnout světelnou signalizaci. Signalizace bude vypnuta pouze dočasně, i když celá oprava potrvá až do června,“ uvedla Kijonková.

Pokud by bylo extrémně nepříznivé počasí, mohlo by se vypnutí semaforů posunout. Jinak platí pondělní termín. „Činnosti, které Ostravské komunikace na křížení Rudné a Lidické pro tuto chvíli naplánovaly, zahrnují výměnu kabeláže, stožárů a stožárových svorkovnic. Později by měl přibýt i nový řadič,“ uvedla Kijonková.