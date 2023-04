Pražské letiště vymění rentgeny, skončí omezení přepravy tekutin do Schengenu

Změna se dotkne ale jen druhého terminálu, ze kterého jsou odbavovány lety do zemí Schengenu. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí letiště Klára Divíšková.

S výměnou rentgenů začne letiště příští rok, hotovo by mělo být do roku 2026. Letiště si od výměny technologií slibuje to, že bezpečnostní kontroly budou poté pro cestující pohodlnější.