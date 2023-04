Letecká show v Plasích nabídne v dubnu historické letouny i špičkovou akrobacii

Do Plas se po zimní pauze těší akrobatická skupina Flying Bulls Aerobatics Team, označovaná někdy za nejlepší na světě. „Tentokrát přiletíme všichni čtyři a zalétáme celý program včetně dvojitého zrcadla, zrcadlové akrobacie, velmi těsné skupinové akrobacie, akrobacie na záporných géčkách. Budou tam i klasické věci, co se líbí, jako je srdce, míječka, kdy lidé trnou, jestli se srazíme nebo nesrazíme. Nejmenší vzdálenost je tam metr či metr a půl. Bude toho hodně, těšíme se do Plas jako vždycky, je to otevírání sezony a nás to tam baví,“ řekl pilot Jan Rudzinskyj.