Plzeň začala stavět zbylý úsek cyklostezky podél Vejprnického potoka

„Plzeň tak bude mít další cyklovýpadovku, po níž budou lidé dojíždět do práce,“ řekl náměstek primátora Aleš Tolar (STAN). Podle šéfa cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně (SVS) Jana Hakla povede nová stezka pro chodce a cyklisty převážně po pravém břehu potoka v trase dnešní pěšiny. „Jen v kratších úsecích se od něj vzdaluje, poté ho překlene téměř 12 metrů dlouhou lávkou,“ dodal.

„Všude, kde to je možné, bude stezka asfaltová ve třímetrové šíři, jen v asi stometrovém úseku, kde se městský pozemek mezi soukromými plochami zužuje, bude jen dvoumetrová,“ řekl Jan Kuneš ze SVSMP, který stavbu připravil. Přibude tam deset javorů.

Plzeňské greenways jsou podle cyklokoordinátorky Radky Žákové oblíbené nejen mezi těmi, kteří neradi šlapou do kopce, ale i mezi cyklisty a koloběžkáři, kteří jezdí do práce nebo do školy.