Na Opavsku začal projekt na pomoc domácnostem ohroženým energetickou chudobou

Cílem je ohrožené domácnosti vyhledat a poskytnout jim co nejúčinnější poradenství. ČTK to řekli ředitel SFŽP Petr Valdman a předseda MAS Opavsko Jiří Krist. Pilotních projektů je několik po celé zemi.

„Budeme poskytovat poradenství domácnostem, které jsou nejvíce ohroženy. Aby věděly kromě toho, na co mají nárok, například co se týká příspěvků na bydlení, tak aby MAS dokázala poradit, jestli třeba dům není vhodný k provedení několika základních energetických opatření od těch nejmenších typu úsporné ventily až třeba po zateplení s využitím programu Nová zelená úsporám Light, který budeme představovat příští týden,“ řekl Valdman.

Cílem pilotního projektu je podle něj vyzkoušet si vzájemnou komunikaci mezi MAS, úřadem práce a sociálními službami, aby nejohroženější domácnosti dostaly adresně co nejlepší pomoc. Moravskoslezský kraj je jedním ze tří regionů, kde je pomoc potřeba nejvíce. „Je tady řada domácností, které stále topí uhlím, to znamená nabídnout jim při té příležitosti i přechod třeba na tepelná čerpadla v kombinaci s fotovoltaikou, všem domácnostem bez rozdílů pomoci s nabídkou a orientací i v programu Nová zelená úsporám,“ řekl Valdman. Domácnosti by měly dostat kompletní asistenci při uskutečňování úsporných opatření.

O energetické chudobě se hovoří stále častěji v souvislosti s růstem ceny energií, které v posledních měsících stouply i několikanásobně. V Česku jsou jí ohroženy až stovky tisíc lidí. Podle studie investiční společnosti Wood&Company jde nejčastěji o seniory, vícečlenné rodiny nebo samoživitele. Jejich situace se projevuje zejména neschopností přiměřeného vytápění, vysokými výdaji nebo problémy s placením účtů.

MAS Opavsko se podle Krista podílela už na přípravě programu. „Základ je poradenství u potenciálních příjemců doma. S ohledem na to, o jakou věkovou kategorii se jedná, se nedá počítat, že by na ně měla dopad nějaká internetová nebo billboardová kampaň,“ řekl.

Půjde podle něj zejména o seniory vlastnící rodinné domy. „Z nich se vydělí ti, kteří mají zájem něco s tím dělat, jednak ví, že mají problém, nestačí jim příjem na úhradu drahnoucích energií, a zároveň mají potenciál být ještě nějakým způsobem aktivní, protože za vlastníka domu se nedá udělat úplně všechno,“ řekl Krist.

Lidé by podle něj měli dostat veškerou podporu, takzvaně od A do Z. „To A je vyhledání, vysvětlení, o co se jedná, co z toho budou mít. To Z je závěrečné vyhodnocení, vyúčtování, pomoc s předložením dokladů, aby jim ta dotace byla zprostředkována,“ řekl Krist.