Okolí kostela sv. Ducha v Ostravě čeká v příštích letech proměna

Nevzhledné parkoviště u kostela by měl nahradit prostor pro relaxaci i příležitostné komunitní aktivity. Novinářům to dnes sdělila mluvčí MAPPA Zuzana Kotyzová.

Soutěž je vyhlášena jako urbanisticko-krajinářská. Zájemci o účast mohou do 3. června posílat své přihlášky, na jejichž základě porota vybere soutěžní týmy, které budou moci své návrhy zpracovávat do konce září. Samotné výsledky soutěže by měly být známy do konce roku.