Opava zaplatí šest projektů, které lidé přihlásili do participativního rozpočtu

Stavět se budou například dvě hřiště, veřejné toalety či paravány kolem stanovišť s kontejnery. „Všech šest projektů bude město realizovat, a to do konce roku 2023,“ uvedl mluvčí města Roman Konečný. Dodal, že v kategorii velkých projektů s rozpočty do 400 tisíc korun lidé nejčastěji hlasovali pro venkovní hřiště pod ZŠ Vrchní. „Půjde o hřiště s workoutovými, parkurovými a boulderovými prvky hlavně pro náctileté děti,“ uvedl mluvčí. Stavět se bude i hřiště určené pro děti s tělesným či zrakovým postižením. Dalším z úspěšných návrhů je obnova bystřiny na Ptačím vrchu.