Ostravské univerzity budou lákat zájemce o studium

Na Dnech otevřených dveří se zájemci o vysokoškolské studium budou moci seznámit s jednotlivými obory i dalšími službami, které školy nabízí. ČTK to sdělili mluvčí univerzit.

VŠB - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) se středoškolákům otevře v pátek i v sobotu. „Každoročně se tak tisíce zájemců o prohlídku univerzity mohou seznámit s nabídkou jejích studijních programů. Na Dnech otevřených dveří se návštěvníci blíže seznámí s technickými, přírodovědnými a ekonomickými studijními programy i životem studenta na univerzitě. Prezentace více než 200 studijních programů se uskuteční v aule VŠB-TUO, studenti však budou moci zavítat i do budov jednotlivých fakult, které s porubským kampusem dopravně spojí mikrobusy,“ uvedla mluvčí univerzity Petra Halíková.

Kromě prezentace jednotlivých oborů škola chystá i různé exkurze, zájemci tak budou moci jít například do dílen studentské formule nebo do laboratoře 3D tisku. Přihlášky v prvním kole přijímacího řízení je možné podat do konce března.