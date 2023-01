Do Beskyd se vrací extrémní vytrvalostní závod na Lysou horu

Okruh závodu, který dříve částečně vedl mimo turistické značky, museli organizátoři výrazně upravit. Nově se musí držet turistických tras. Po změně trasy tak letošní okruh bude mít 13,2 kilometru s převýšením 850 metrů. „Jsem nesmírně rád, že se závod po dvou zrušených ročnících opět uskuteční a opět tak budeme svědky mimořádných sportovních výkonů i lidských příběhů. Bohužel se nám nepodařilo u CHKO Beskydy uhájit jednosměrný okruh z předešlých let a část trasy pod vrcholem Lysé hory půjdou závodníci v protisměru. Bude to velmi složité, místy hodně nepříjemné, ale LH24 je extrémní závod se vším všudy a pro všechny to bude nová výzva,“ uvedl hlavní pořadatel Libor Uher.