Přerov podpoří nového zubaře ve městě dotací 200 tisíc korun

Dotaci může nový zubní lékař využít na nové prostory i vybavení ordinace. Podobnou cestou se nedávno město vydalo i kvůli praktickému lékaři.

Situace se zubaři se ve městě přiostřila po informaci, že bude od června omezen provoz zubní pohotovosti ve Fakultní nemocnici v Olomouci, kterou využívali i Přerované. Nebude už fungovat nonstop, ale ve všední dny pouze od 15:00 do 22:00 a o víkendu od 08:00 do 20:00, a to kvůli nedostatku stomatologického personálu pro noční pohotovosti a také kvůli jejich přetíženosti. „O nedostatku stomatologů víme, Přerované mnohdy marně hledají nového zubaře, protože ti stávající mají plné kartotéky. Tímto chceme situaci alespoň trochu zmírnit,“ uvedl náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Dotace pro zubaře není prvním pokusem o zlepšení lékařské péče ve městě. Zastupitelé už v dubnu schválili stejný objem dotace také pro praktického lékaře, který by si chtěl v Přerově otevřít ordinaci. „Praktik, který dostane ve vyhlášeném řízení nejvíce bodů, bude moci peníze použít na pořízení věcného a technického vybavení do své nové ordinace nebo z těchto peněz platit nájem ordinace. Žádosti o dotaci pro praktika jsou ještě v běhu - přijímáme je od 26. května do 1. června,“ doplnil náměstek Kouba.