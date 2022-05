Radnice v Kopřivnici vyčlenila pro projekty navržené obyvateli 600 tisíc

„Participativní rozpočet je určený k financování projektů, které jsou navržené a odhlasované samotnými občany města. Těmto projektům říkáme Ko-projekty, přičemž ta předpona vyjadřuje jednak vztah ke Kopřivnici, jednak naznačuje kooperaci, tedy spolupráci s občany. Lidé navrhují společensky prospěšné projekty, které mohou vylepšit život některých komunit nebo zkrášlit některé lokality našeho města, my jim je pomáháme realizovat,“ uvedl místostarosta René Lakomý.

Návrhy bude radnice sbírat od 2. května do konce června. Po kontrole formální a obsahové správnosti rozhodne Komise Zdravého města o tom, které z projektů postoupí do celoměstského hlasování, a pak už bude stačit jen přesvědčit o jejich pozitivech co nejvíce ostatních Kopřivničanů. Natočíme videoklipy a na podzim proběhne hlasování, v němž lidé rozhodnou o tom, který z návrhů bude město realizovat,“ popsala celý proces Ivana Holubová, koordinátorka projektu Zdravé město Kopřivnice.