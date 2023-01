Senioři v Ostravě připravují dramatizaci svých vzpomínek na rok 1968

Seniorům, kteří do ostravského studia docházejí, bylo v době okupace od šesti do 20 let. „Z našich diskusí vyšlo, že si rok 68 dobře pamatují a je pro ně stále živý. Nechtěli jsme nic politického, ale autentické vzpomínky na dětství a rané mládí zarámované událostmi srpna 1968,“ řekla Dvořáková.

Časově dramatizace začíná na jaře 1968. Postupně se pak vzpomínky blíží k srpnu a okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. „Každý účinkující čte či hraje své vlastní vzpomínky na tenhle rok. Jak se cítil, co prožíval, jak události toho roku viděl on sám,“ popsala Dvořáková. Účinkujících je šest a každý z nich si sám vytvořil scénickou dekoraci, vlastní dveře do jakési pomyslné skříně, která vzpomínky ukrývá. Navíc do inscenace zapojí i předměty spojené se vzpomínkami na rok 1968.