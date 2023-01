Moravské divadlo uvede Přelet nad kukaččím hnízdem v režii Pavla Kheka

Těžký a komplikovaný text podle vedení činohry zvládl Khek nastudovat v šibeničním termínu šesti týdnů, které byly navíc poznamenány vánočním a novoročním volnem. „Věříme ale, že to bude stát za to a že právě oslovení Pavla Kheka bylo tou nejlepší možnou volbou,“ uvedl šéf činohry Roman Vencl, který v inscenaci hraje doktora Spiveyho.

V Přeletu nad kukaččím hnízdem dostane prostor kompletní pánská sestava souboru činohry, která se představí v rolích pacientů a ošetřovatelů. Julina, který ztvární McMurphyho, se v roli světoběžníka podle svých slov našel. „McMurphy je úžasný démon. Je mi sympatický, protože razí heslo ‚aspoň jsem to zkusil‘. To je na něm to nejvíc. Musel jsem se s ním poprat a mám pocit, že spolu vlastně soupeříme pořád. Vždy, když si myslím, že už ho mám na lopatkách, vytáhne nějaký trumf. To je ale dobře a asi to tak spolu budeme mít pořád,“ uvedl Julina.