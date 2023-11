V Havířově se chystá oprava velké okružní křižovatky na příjezdu do města

Už ve středu začnou přípravné práce, rekonstrukce pak v polovině listopadu. ČTK to řekli mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Mazal a mluvčí havířovského magistrátu Rosalie Seidl Pokorná.

„Dopravní uzel tvořený ulicemi Ostravská, Orlovská, U nádraží a Hlavní třída snáší denně zátěž bezmála 27.000 aut všech kategorií,“ uvedl Mazal. Proto je podle něj nutné povrch opravit, a to v co nejkratším možném čase a pokud možno bez dopadu na frekventovanou dopravu. Dodal, že postup prací včetně načasování uzavírek odpovídá vytíženosti kruhového objezdu. „Během denních dopravních špiček bude křižovatka plynule průjezdná a technika s obsluhou se vždy vrátí zpět do akce v pozdějších hodinách,“ řekl Mazal. Renovace okružní křižovatky bude stát zhruba deset milionů korun.

Na přípravné práce naváže od 15. listopadu pětidenní oprava povrchu křižovatky. „Znamenat to bude svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu v obou směrech jak na kruhovém objezdu, tak těsně před ním při vjezdu a výjezdu směr Ostrava,“ uvedla mluvčí magistrátu.

První den začne dopravní omezení platit od 17:00 až do brzkých ranních hodin. Plánováno je frézování vozovky na kruhovém objezdu, které ale dělníci provedou za obousměrného provozu. Dopravu budou řídit pracovníci stavby. V následujících dvou dnech se začne pracovat na první polovině okružní křižovatky a dopravní omezení potrvají od 17:00 do 07:00 následujícího dne. „Provoz bude veden v obousměrném režimu pruhů 1+1 po severní polovině okružní křižovatky,“ uvedl Mazal. V posledních dvou dnech se práce přesunou na druhou polovinu křižovatky a provoz bude ve stejném režimu veden po jižní polovině kruhového objezdu. Pracovat se opět bude od odpoledních hodin až do rána. Pro motoristy budou připraveny objízdné trasy.