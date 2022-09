V Kopřivnici začne fungovat Re-use centrum pro opětovné využití věcí

Centrum bude fungovat v areálu sběrného dvora v Panské ulici a bude jej provozovat společnost Slumeko. „Co je pro jednoho odpadem, je pro druhého pokladem. Na tom je v podstatě princip re-use centra založen. Předměty, které lidé už nepotřebují a skončily by na skládkách, mohou většinou ještě sloužit dál někomu jinému. Re-use centrum je místem, kde se tyto předměty budou odevzdávat a následně se odtud budou vracet do oběhu,“ uvedl kopřivnický místostarosta René Lakomý (PRO Zdraví).

Pracovníci firmy věci, které lidé donesou, roztřídí, zaregistrují a rozmístí do regálů. Co podle nich už nebude mít šanci na další upotřebení, odloží do příslušných kontejnerů. „Pokud nějaká věc nenajde nového majitele do dvou měsíců, bude s ní rovněž nakládáno jako s odpadem,“ řekla Prokopová.