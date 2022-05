Klášterní hudební festival ponesou téma Odvahy. Promítne se do celé dramaturgie

Letošní podtitul zní Odvaha a promítne se do dramaturgie přehlídky. Pořadatelé se chystají připomenout světovou premiérou 300 let od narození českého skladatele Jiřího Antonína Bendy a návštěvníkům připomenout také 40 let od úmrtí německého skladatele Carla Orffa. ČTK o tom informoval ředitel festivalu Roman Janků.