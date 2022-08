Lékaři Nemocnice Šumperk budou na dálku sledovat budoucí matky s vysokým tlakem

Chtějí tak u nich předejít vzniku nebezpečného onemocnění, které může vést až k předčasnému porodu a ohrožení života rodičky. Projekt Penelope startuje 1. září a zapojit se do něj budou moci všechny těhotné ženy od 20. týdne těhotenství, sdělila dnes ČTK mluvčí Nemocnice Šumperk Hana Hanke.

Odborníci z Nemocnice Šumperk budou po dobu čtyř měsíců na dálku u těhotných žen pomocí speciální aplikace průběžně sledovat hodnoty krevního tlaku, přítomnost bílkoviny v moči a další příznaky, které souvisí s tzv. preeklampsií. Výsledky rizika vzniku této nemoci pak budou vyhodnocovat s pomocí umělé inteligence. „Nemoc je zákeřná v tom, že se může rozvinout během několika hodin i u do té doby úplně zdravé ženy s bezproblémovým těhotenstvím, ta se pak může snadno ocitnout v ohrožení života,“ uvedl vedoucí lékař porodnického oddělení Nemocnice Šumperk Karel Huml.

Preeklampsie nastává, jestliže má těhotná žena v krvi prokoagulační látky, které podporují srážlivost krve, a dítě má naopak v krvi látky protikoagulační, tedy protisrážlivé. Naruší se tak kardiovaskulární adaptabilita, která způsobuje poškození vnitřní výstelky cév, zúžení cév, únik bílkovin do moči, což následně vede k zvýšení krevního tlaku ženy, vzniku otoků a poruše placenty. „Proto jsme se rozhodli zapojit do unikátního projektu Penelope, v rámci kterého budeme s využitím moderních technologií pro péči na dálku maminky neustále sledovat a posilovat tak prevenci proti následnému rozvoji nebezpečného onemocnění,“ dodal Huml.

V první fázi se do projektu budou moci zapojit dvě desítky těhotných žen. „Během jejich účasti v projektu jim zapůjčíme přesné tlakoměry. Hodnoty naměřené v domácím prostředí pak budou těhotné ženy zaznamenávat s pomocí speciální aplikace, stejně tak i další naměřené výsledky, které souvisí s možnými riziky vzniku preeklampsie. Zaznamenaná data pak budeme po celou dobu projektu průběžně vyhodnocovat,“ podotkl Huml. Projekt Penelope je financován z evropských fondů. Nemocnice Šumperk se do něj zapojila společně s IT firmou Principal engineering.