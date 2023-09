Na Svatém Kopečku má vzniknout zařízení pro bývalé vězně, pomoci má k začlenění

Smyslem je připravit bývalé vězně během ročního pobytu a sociální rehabilitace na začlenění zpět do života. Zázemí najdou v areálu Arcibiskupských lesů a statků Olomouc ve Dvorského ulici. Pobývat zde budou pouze vybraní vězni, řekl dnes ČTK předseda spolku Milan Vašek. Obyvatelé Svatého Kopečku o záměru nebyli předem informováni, řekl dnes ČTK předseda městské části František Prášil.

Nezisková organizace chce poskytnout během roku zázemí až 12 vybraným klientům, s nimiž budou její členové už několik měsíců před propuštěním v kontaktu. „Každý z nich by u nás měl strávit jeden rok a po této době by měl být připravený znovu se postavit na vlastní nohy,“ uvedl předseda spolku Druhá míle Milan Vašek. Službu chce s dalšími 15 kolegy postavit na pracovních kompetencích a klienty tak maximálně zapojit do pracovních činností v zahradě areálu arcibiskupských lesů, ale i na ostatních místech. „Chceme, aby čas věnovali aktivitám, které budou prospěšné pro místní obyvatele nebo třeba klienty nedalekého hospice, a zároveň jim pomohou osvojit si pracovní návyky a také zčásti uhradit svůj pobyt,“ uvedl Vašek.