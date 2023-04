Nové RegioPantery zkrátí jízdu na tratích v Olomouckém kraji až o 15 minut

České dráhy je začnou v kraji nasazovat do provozu od letošního června. Do nákupu 27 třívozových jednotek pro Olomoucký kraj ČD investují 4,3 miliardy korun. Novinářům to dnes v Šumperku řekl náměstek generálního ředitele ČD Jiří Ješeta. Zhruba polovina nových souprav je vyráběna v šumperském podniku Škoda Pars.

Nové soupravy EMU 240 podle Ješety mohou jezdi až 160 kilometrů za hodinu a oproti dosud používaným vlakům se vyznačují vyšší dynamikou jízdy, což se pozitivně promítne do zkrácení jízdní doby vlakových spojů na tratích v Olomouckém kraji. „V některých případech se bavíme o pěti, osmi, ale i třeba 15 minutách,“ uvedl Ješeta.

V červnu vyjedou na trati v Olomouckém kraji první dvě nové soupravy RegioPanter, všech 27 jednotek EMU 240 pro Olomoucký kraj by měly ČD obdržet do března příštího roku. ČD nové vlaky postupně nasadí na tratích z Olomouce do Uničova a Šumperku či z Olomouce přes Zábřeh na Moravě do Kout nad Desnou, „Pak je to trať dolů z Olomouce směrem na Přerov a Nezamyslice. Bude to ale také trať z Olomouce na Hranice na Moravě a Vsetín,“ řekl Ješeta.

Třívozové jednotky RegioPanter přepraví až 240 sedících cestujících. „Jsou to plně klimatizované a nízkopodlažní vlaky. Jsou vybaveny nejmodernějšími prvky, jako jsou vakuové toalety, informační systémy a wi-fi,“ podotkl Ješeta, podle kterého tyto moderní soupravy pomohou zvýšit zájem o cestování vlaky ČD.

Šumperský podnik Škoda Pars, který se v předchozích letech soustředil hlavně na servis kolejových vozidel, zahájil výrobu 13 souprav EMU 240 letos v březnu. Tomáš Ignačák z vedení Škoda Group dnes novinářům řekl, že tyto elektrické jednotky jsou nejnovější a nejmodernější variantou vlakových souprav RegioPanter. „Je to náš významný produkt, který se nám daří dále rozvíjet a především ho prodávat. Nejsou to pouze ČD a čeští zákazníci, ale jsou to i zahraniční projekty. Pantery dodáváme na Slovensko a v upravené verzi do Pobaltí,“ řekl Ignačák.

Do Šumperka postupně přijíždí nalakované a svařené skříně z ostravského výrobního závodu Škoda Group. Z Plzně jsou posílány podvozky. V Šumperku následně provádí kompletní montáž souprav a jejich oživování. Společnost Škoda ve svém výrobním areálu v Šumperku, kde zaměstnává více než 800 lidí, v roce 2020 zahájila investice za 460 milionů korun. Díky tomu rozšíří výrobní kapacity o 35 procent a modernizuje technologie.