Olomoucká charita pořádá pro mladé uprchlíky z Ukrajiny adaptační kurzy

Do programu se již zapojilo několik desítek uprchlíků ve věkovém rozmezí od 13 do 19 let, kteří museli vinou ruské invaze opustit své domovy a vlast, informovala Charita Olomouc na webu. Součástí kurzů je i promítání sociálně zaměřených filmů v češtině s ukrajinskými titulky, mladí uprchlíci při nich mohou pozorovat podobnosti i odlišnosti mezi oběma jazyky.