Olomoucká Galerie Caesar bude příští rok cílit na umělce se vztahem k regionu

Galerie otevře příští rok výstavou Václava Stratila s názvem Něco třetího a čtvrtého. Stejně jako u nyní vystavujícího Martina Kuriše půjde o malby a kresby ke knize. „Jsou to básně Antonína Bezděka, které vycházely v 80. letech strojopisy, šlo asi o 70 básní. Vašek tehdy na každý strojopis udělal kresbu. Nyní se po mnoha letech připravuje kniha a my v galerii vystavíme všechny básně s kresbami. K tomuto souboru doplnili také současné obrazy tohoto autora,“ uvedl Schubert.

Ve výstavním plánu galerie cílí i na zájem mladých návštěvníků - přitáhnout by je mohla výstava Tomáše Junkera, který je ve street art a graffiti znám pod jménem Pauser. Podepsán je i pod organizací olomouckého Sreet Art Festivalu. „Je to Olomoučan, hodně aktivní, podle mě je důležité, abychom jako galerie představili zrovna tohoto umělce,“ doplnil galerista. Také nadcházející výstava bude věnována olomouckému autorovi - půjde o výtvarníka Miroslava Urbana, výstava bude věnována jeho sedmdesátinám. Výstavní plán by měla zakončit výstava Pavla Preisnera, který v Olomouci studoval.