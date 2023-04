Olomoučtí archeologové objevili v iráckém Kurdistánu několik pravěkých vesnic

Historie zaniklé vesnice sahá podle odborníků s největší pravděpodobností do poloviny čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem. Objev archeologického týmu Univerzity Palackého (UP), který na průzkum oblasti získal pětiletou licenci, přispěje k poznání pravěké zemědělské krajiny na Blízkém východě a přinese další informace vedoucí k poznání tamní pravěké komunity. ČTK o tom dnes informovali zástupci UP.