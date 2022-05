Ornitologové v Přerově stěhují sbírky do nové přístavby, rekonstrukce pokračuje

Stavbaři se do projektu pustili na konci roku 2020, stavba a přestavba vyjde na více než sto milionů korun, kompletně bude nová stanice otevřena v září příštího roku. Novou budovu čeká do konce června kolaudace, do té doby zaměstnanci stanice přestěhují do nových prostor veškeré sbírky i knihovnu. Vzápětí začne rozsáhlá rekonstrukce původní stanice. Stěhování bude poměrně složité, i vzhledem k nedostatku času.