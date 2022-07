Přerovské muzeum dalo dohromady sbírku stovek školních obrazů

„Před lety, po zrušení nakladatelství Komenium, se nám podařilo získat originály a jsou to velice zajímavá umělecká díla mnoha českých výtvarníků, mimo jiné Zdeňka Buriana, Josefa Kočího nebo Stanislava Lolka. Byla to práce na zakázku školních vydavatelství, témata se určovala podle toho, co se vyučovalo. Máme velkou řadu obrazů k prvouce, zoologii, botanice nebo k dějepisu,“ uvedla Klímová.