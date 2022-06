Průmyslový park vybuduje v Přerově firma Accolade, město jí prodá pozemky

Souhlas s prodejem dvou městských pozemků o celkové ploše zhruba 38.000 metrů čtverečních získala společnost od přerovských zastupitelů poté, co dorovnala kupní cenu na téměř 40 milionů korun, kterou nabídl druhý zájemce. Na rozdíl od něj však v přípravě budování parku v lokalitě Staré rybníky pokročila, má připravené projektové dokumentace i povolení a odkoupila již velkou část pozemků. Na místě by měly být dvě průmyslové haly.

Díky dvěma zájemcům nakonec město utrží za pozemky více, původní cena ze strany CTP Invest vystoupala na téměř 40 milionů korun, společnost Accolade se během pondělního zastupitelstva rozhodla ji dorovnat. Pro stanovisko zastupitelů v její prospěch svědčilo také to, že velkou část pozemků již dříve tato firma odkoupila. „Lokalita Staré Rybníky je výborně dopravně napojená a je to jediná aktuální rozvojová lokalita na ose Přerov - Olomouc - Zlín. Je zajímavá svým napojením i výjimečností. Chceme vybudovat dvě haly o velikosti 42.000 metrů čtverečních a celkové území plochy je přes osm hektarů. Předpokládáme, že zvládneme územní rozhodnutí do šesti měsíců a stavební povolení bude za dalších šest měsíců. Pokud všechno dobře půjde, chtěli bychom začít stavět do roka,“ cituje Přerovský deník ředitele rozvoje nových lokalit ze společnosti Accolade Jiřího Stránského.