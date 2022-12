ŘSD chce zahájit stavbu D1 u Přerova letos před Vánocemi

Dálnice D1 zatím končí na okraji Přerova, navazující poslední část do Říkovic má vyřešit dlouhodobě špatnou dopravní situaci ve městě. Desetikilometrový úsek D1 je posledním, který chybí k tomu, aby byl dálniční tah z Prahy přes Brno do Ostravy a na polské hranice kompletní. Zatím je v provozu zhruba 366 kilometrů D1 ve dvou souvislých úsecích, kterými jsou Praha - Říkovice o délce 272 kilometrů a Přerov - česko-polská hranice u Věřňovic s délkou 94 kilometrů.

D1 je nejstarší a nejdelší českou dálnicí. Její historie sahá až do 30. let 20. století. První souvislý úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl ale otevřen až v roce 1971. Loni v říjnu skončila rozsáhlá osm let trvající rekonstrukce D1.