Šumperská radnice zřídí novou pozici energetika, městu má pomoci uspořit peníze

„Musíme hned začít šetřit a dělat opatření, která by nám měla pomoci přežít tuto zimu. Jsou zde také velké výzvy do budoucna, jako jsou soláry, tepelná čerpadla a úspory. Energetik má pro město obrovskou roli. My už v současné době máme u vybraných objektů samoodečty energií, dokončujeme energetické posudky budov, děláme řadu opatření. Pozice energetika i při shromažďování dat je tam zcela nezastupitelná,“ uvedl starosta města Tomáš Spurný (Pro Šumperk).

I přesto se enormní nárůst cen za energie v porovnání s předchozími lety odrazí v rozpočtu - město Šumperk v současné době vlastní 73 budov včetně škol, sportovišť, úřadoven, bytových domů a dalších staveb. Rozhodnutí vlády zavést maximální ceny za elektřinu a plyn pro domácnosti, veřejný sektor a malé firmy usnadní městům například sestavování rozpočtu na příští rok - dosud radnice nevěděly, s jakými cenami mohou počítat. „Rozhodnutí vlády jsem se dozvěděl dnes ráno. Předpokládám, že nám to pomůže - jinak by to byla systémová chyba. Věřím, že se to vztahuje na všechny,“ doplnil starosta Spurný.