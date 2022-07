V Hranicích se chystá multižánrový festival Letiště, spojí elektroniku a jazz

Kromě čtvrtka, kdy bude program soustředěn v Karnole, se mohou zájemci těšit také na doprovodný program v různých částech města. V páteční podvečer rozezní Masarykovo náměstí buskingový koncert kapely The Most Naked Man, o podívanou se postarají kejklíři a komedianti. V sobotu se program přesune do parku Čs. legií, kde nabídne kromě DJs i slam poetry, open-mic, tematické workshopy nebo vzdušnou akro show.