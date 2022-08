V Přerově začala druhá etapa stavby okružní křižovatky v Dluhonské ulici

Vstup do druhé etapy rozsáhlé stavby s sebou nese dopravní změny. Autobusy a auta do 3,5 tuny se už dostanou na dosud nepřístupnou komunikaci, která vede až k Precheze. Vozidla nad 3,5 tuny, která zásobující areály za Dluhonskými mosty, budou jezdit přes Staré Rybníky. „Nebude ovšem možné odbočit od nově budované křižovatky do Dluhonské ulice, a to platí i pro opačný směr,“ dodal radní.