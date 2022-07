V Prostějově by měla vzniknout soukromá základní škola, otevře se napřesrok

Zástupci města již zřizovatelům dali souhlasné stanovisko, které je nutné pro žádost i zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku. Provoz základní školy by měl být zahájen od školního roku 2023/2024 v pronájmu části školské budovy ve vlastnictví města v Komenského ulici. Soukromá škola by se měla otevřít také v Šumperku, stále však čeká na zápis do školského rejstříku, zjistila ČTK.