Vánočně vyzdobené centrum Olomouce letos ozdobí jedle z Hluboček

„Pokračujeme v tradici a vybrali jsme vánoční strom z nabídek od občanů, kteří krásné vzrostlé jehličnany potřebují z důvodu bezpečnosti pokácet a byli by rádi, aby zkrášlily vánoční Olomouc,“ uvedla Štědrá. Jedle bude v Hlubočkách pokácena v neděli ráno a kolem poledne bude převezena na Horní náměstí v Olomouci. „Délka vánočního nákladu bude přibližně 22 metrů, šířka šest metrů a výška 4,5 metru,“ uvedla Štědrá. Letošní vánoční jedle zatím nemá jméno. Rozhodnuto o něm bude v soutěži, do které se kromě veřejnosti mohou do pondělí 14. listopadu zapojit i školy.