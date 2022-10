Zprovoznění nové tramvajové trati v Olomouci je plánováno na 1. listopadu

Kvůli napojování této části na nynější tramvajovou trať nebudou od pondělí do konce října jezdit z tržnice na zastávku Trnkova na okraji sídliště Nové Sady tramvaje. ČTK to dnes sdělila mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Nová část tramvajové trati na Nových Sadech měří 1200 metrů, bude mít tři zastávky a dovede tramvaje přes Zikovu do Schweitzerovy ulice. Stavba tohoto úseku přijde na 469 milionů korun včetně DPH.