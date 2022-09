Dobrovolníci založí uprostřed olomouckého sídliště Nové Sady park

Každý, kdo se rozhodl stát patronem a koupil si strom, získá děkovný list a průkaz svého patronství. U vstupu do parku bude také umístěna informační tabule s plánem výsadby i seznamem stromů a jejich patronů. V novém parku nebudou chybět ani lavičky. Výsadbu organizačně zajistí odborná firmy, která podle Strejčka bude po dobu pěti let garantovat údržbu parku. Firma v parku předem vyhloubí jámy, umístí a upevní do nich vzrostlé stromy a patroni podle instrukcí organizátorů vše dokončí. Sázení stromů v sobotu doplní kulturní vystoupení děti z dětského domova.