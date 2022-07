Na podzim začne odbahnění jezera Čičák v Pardubicích

Vodní plocha je v parku Na Špici, který je na soutoku Chrudimky a Labe. „Soutěžíme firmu, na přelomu září a října by měly začít přípravné práce, hlavní odbahnění by mělo být další sezonu,“ řekl Nadrchal.

Město žádá o dotaci, podle Nadrchala ji velmi pravděpodobně dostane. Celkové náklady budou kolem 13 milionů korun, náměstek nepředpokládá, že by byly vyšší, byť je situace na stavebním trhu komplikovaná. „Přeci jen nejsou to klasické stavební práce, kde by byl potřeba materiál,“ řekl Nadrchal.