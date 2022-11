Na sídlišti Trávník v České Třebové město po měsíci zrušilo placené parkování

ČTK to řekl starosta Zdeněk Řehák (3PK). K lokalitě je podle něj nutné přistupovat koncepčněji, nejdřív by měla vzniknout další parkovací místa.

Jediným přínosem by podle něj byl úbytek vozidel, které tam odstavují řidiči, když do centra města přijedou například na vlakové nádraží. Město by podle rozhodnutí nové rady nejdřív mělo vyřešit problém s nedostatkem parkovacích míst. Stavět parkoviště bude ale zdlouhavější a nákladnější, dodal starosta.