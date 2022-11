V Krkonoších začala pravidelná odstávka lanovky na Sněžku, pojede jen o víkendech

Do pravidelného provozu se vrátí v sobotu 10. prosince, to by měla jet opět denně v závislosti na počasí, informovali vlekaři na webu. V listopadu výrazně utlumí provoz i další hlavní lanovky ve středních a východních Krkonoších, některé nepojedou vůbec. Turisté se na hřebeny nejvyšších českých hor po většinu příštích týdnů dostanou jen pěšky.