Nad řekou Labe v Pardubicích vzniká největší zavěšený most v ČR

Stavba je součástí severovýchodního obchvatu města. Novinářům to dnes řekl mostní expert Petr Vítek.

„Most staví poměrně unikátní metodou výstavby formou postupného vysouvání, kdy se jednotlivé sekce pomocí hydraulického zařízení posouvají přes vodní tok. Jeden díl váží asi 1200 tun,“ řekl Vítek.

Most se bude klenout i do velké výšky. Pilíře měří 48 metrů, i se základy v zemi budou mít 65 metrů. Podle zástupců stavbařů je to výška asi šestnáctipatrového panelového domu. Mostní stavba bude mít také dlouhé závěsy, nejdelší dosáhne 130 metrů.

Severovýchodní obchvat povede z části nezastavěnou krajinou, most a silnice vedou i rekreační oblastí, kde jsou zahrádky a chatky. Lidé tam byli dekády zvyklí, že neslyšeli hluk z městské dopravy. Ani tam nevedla silnice. Podle Vítka bude ale mít most skleněné protihlukové stěny. „Most je vysoko a má protihlukové stěny. V zásadě by se tu tolik hluk šířit neměl. Samozřejmě to nějaký zásah je, ale neměl by to výrazný zdroj hluku,“ uvedl Vítek.

Most bude mít délku 280 metrů a v krajině bude viditelný, ale je poměrně štíhlý a nebude příliš bránit výhledu na hrad Kunětická hora, který je vidět v dálce, řekl mostní expert. „A hlavně závěsů tam bude málo, jenom sedm, most v Poděbradech jich má tuším 21,“ uvedl Vítek.

Na břehu Labe dělníci aktuálně zakládají dočasné mostní podpory, na nichž budou vysouvací ložiska, po kterých se bude most posunovat. Podkládají se teflonovými deskami, jež mají malé tření a mostní díly se po nich mohou dobře pohybovat. „Pak se bude budovat pylon, na který se vlastní konstrukce zavěsí a pak už bude fungovat v definitivním stavu,“ řekl Vítek.

Stavební dělníci teď na dalších místech dělají hrubé zemní práce, dokončují přeložky sítí a například provádějí odvodnění na celé délce trasy. Staví několik menších mostních objektů nebo podchod pod budoucí silnicí u jednoho z kruhových objezdů. „Realizujeme stavbu v intravilánu města, dochází k nějakým komplikacím. Zjistili jsme jiné polohy inženýrských sítí. Se silničáři se nám podařilo komplikace odstranit,“ řekl vedoucí stavby z firmy Hochtief Michal Cimbál.

Příprava obchvatu trvala silničářům od roku 2006. Stavba úseku dlouhého 4,2 kilometru začala v prosinci 2022 a skončí na podzim roku 2025. Přeložka silnice I/36 začíná na Dubině u Lidlu, kde se napojí na okružní křižovatku, dál přetíná Labe a povede přes Hradeckou ulici až k okružní křižovatce u obchodu Globus.

Stavba částečně zasahuje do pardubické dopravy. V Poděbradské ulici skončí dopravní omezení o víkendu. Další uzavírky tam začnou zase příští rok v březnu a omezení potrvají do konce září. „Uzavře se výjezd do Ohrazenic a do Polabin. Ulice bude průjezdná pouze v přímém směru. V letních měsících dojde ke kompletnímu uzavření ulice v místě na napojení obchvatu,“ řekl Stanislav Král z pardubické pobočky ŘSD.