Oprava Wonkova mostu v Pardubicích potrvá 11 měsíců, začne příští rok

Průzkum v roce 2017 prokázal poškození lan, kraj od té doby hledá s odborníky nejvhodnější variantu opravy. „V současné době jsou ve hře dvě varianty opravy. Nosná lana jsou uložená v konstrukci a speciální pěně, která je drží na svém místě. Levnější varianta počítá s odstraněním pěny, výměnou lan a opětovným zapěnováním. Dražší varianta by znamenala vytvořit speciální tunel, ve kterém by byla lana uložena a dala by se po čase vyměnit bez zdlouhavého procesu odstranění pěny,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS).