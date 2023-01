Pardubice otevřou debatu o nahrazení městského ohňostroje laserovou show

Městské slavnosti se konají na podzim, doprovází je ohňostrojová show už řadu let. Téma vyvstalo v souvislosti s debatami o konci používání hlučné zábavní pyrotechniky především během silvestra.

„Myslím si, že je na pořadu dne, si říct, jestli město má pořádat městský ohňostroj. Dnes existují možnosti jiné, různý videomapping nebo laserová show. Tím by se klasický ohňostroj mohl dát nahradit, z mého pohledu by to mohlo být motivací, aby obyvatelé zábavní pyrotechniku nevyužívali. Když půjdeme příkladem, tak bychom postupně mohli přesvědčit další, že petardy nejsou dobře,“ řekl Nadrchal.