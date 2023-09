Pardubice při městských slavnostech nahradí ohňostroj laserovou show

Festival se bude konat jako obvykle první říjnový víkend, od 6. do 8. října, uvedla radnice v tiskové zprávě.

I letos slavnosti nabídnou koncerty, dětská vystoupení, písečnou show, akrobatické vystoupení na koních, jízdu kočárů i historických vozidel nebo lampionový průvod. Akci završí laserová show. „Podzimní část slavností je spjata s vyvrcholením dostihové sezony a jejím posláním je přenést slavnostní atmosféru, kulturu a zábavu do pardubických ulic. Dostihová symbolika bude po loňské úspěšné premiéře tématem také letošních slavností. Úctu k erbovnímu zvířeti a dostihové tradici jsme tedy znovu protkali do letošního programu a doufám, že si slavnosti všichni užijeme,“ řekl primátor Jan Nadrchal (ANO).

„Promítat ji budeme hned ve dvou časech na budovu Domu hudby na Sukově třídě, a to v 19:30 a ve 20:00. První projekce bude určena především těm, kteří se zapojí do lampionového průvodu, tedy hlavně rodinám s dětmi. Ti, kteří se nezapojí do průvodu, si ji pak budou moci v klidu vychutnat o půl hodiny později,“ řekla vedoucí oddělení kultury Jana Fiedlerová.