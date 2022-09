Pardubice zahájí 19. září plošnou deratizaci kvůli přemnoženým hlodavcům

Odborná firma pokládá návnady na veřejných místech a v městských budovách. Celoplošná deratizace začne 19. září a během pěti týdnů pokryje území celého města. Potrvá zhruba do konce října.

„Neexistuje jednotná metodika, jak proti hlodavcům bojovat. Některá města dělají celoplošnou deratizaci jednou za čas, většinou v době, kdy se již potkani přemnožili. Nám se osvědčil způsob, kdy celoplošnou deratizaci střídá deratizace ohnisková, průběžné celoroční pokládání návnady do ohnisek s větším výskytem hlodavců,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča.

Odborná firma deratizuje také kanalizační síť, kontroluje dřívější ohniska výskytu hlodavců. Pracuje od okrajových částí a postupuje do středu města. Návnady pokládá i do nor a přihrne zeminou.