Pardubické hřbitovy hlídají v období Dušiček strážníci na koních

Největší nápor návštěvníků bude v pátek o státním svátku a o víkendu. ČTK to řekl mluvčí městské policie Jiří Sejkora.

Hodně lidí přijíždí na hřbitovy autem, v období Dušiček jsou parkovací místa v okolí plná. „Parkoviště ne vždy kapacitně stačí tomu náporu, který se tady každoročně odehrává. Pár kroků odtud je velké záchytné parkoviště v Masarykových kasárnách, pokud je to jen trochu možné, doporučujeme řidičům, aby využili parkovací plochy tam,“ uvedl Sejkora.

Strážník na koni je ve výšce zhruba dvou metrů. Díky tomu má velký přehled. Vidí na hroby kolem i přes zdi a do velké dálky. „Náš úkol je tady kontrolovat veřejný pořádek, jinak je to víceméně preventivní hlídka. Jednak budíme respekt, lidé se tak cítí bezpečněji, a také je to pro ně zpestření, zastaví se s námi, popovídají si,“ uvedl strážník Jiří Jonák.