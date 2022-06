Pardubický kraj by měl dostat 400 milionů korun za poničené silnice při stavbě D35

ČTK to řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS). Kraj původně požadoval miliardu korun.

Pardubický kraj vypočetl škody na silnicích, které způsobila výstavba dvou úseků dálnice D35 v regionu, na 2,8 miliardy korun. Jednal pak o náhradě ve výši jedné miliardy korun. „Byl to startovací bod. Máme předložený návrh, že by ministerstvo dalo 400 milionů korun a my 600 milionů korun. Na letošní rok máme 140 milionů korun schváleno,“ řekl Kortyš.