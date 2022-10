Pardubický kraj chce napomoci většímu využívání jízdních kol ve městech

Hejtmanství plánuje pro příští rok vytvořit dotační titul, který by městům pomohl s náklady na provoz sdílených kol a lidem umožnil jízdu po dobu 15 minut zdarma, uvedl v tiskové zprávě mluvčí kraje Dominik Barták.

„Věřím, že s finanční podporou od kraje by se mohlo jednat o zajímavou nabídku pro města, která chtějí motivovat svoje občany k ekologickému způsobu přepravy. Jsem přesvědčený, že pokud nabídneme lidem 15 minut jízdy zdarma, tak je to přesně ta doba, kterou ve většině měst potřebují k dopravě na autobus, vlak nebo do školy a do práce,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš (ODS).

Konkrétní umístění stanic s koly by řešily samy radnice, kraj by jim pomohl dotací na úhradu části nákladů. Konkrétní parametry dotací se zatím připravují, vyhlášen by měl být dotační titul nejpozději na začátku příštího roku. Města by mohla uzavřít smlouvu s jakýmkoliv provozovatelem sdílených kol či elektrokol.